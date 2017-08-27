УЕФА заблокировал трансфер Мбаппе в ПСЖ

Союз европейских футбольных ассоциаций заблокировал трансфер форварда "Монако" Килиана Мбаппе в ПСЖ, информирует sport.es.

По сведениям издания, в УЕФА считают, что очередное громкое подписание парижан неизменно приведет к нарушению клубом правил финансового Fair Play. Ввиду сложившейся ситуации ПСЖ уже начал переговоры с главной футбольной организацией Европы относительно полного своего соответствия существующим требованиям.

Напомним, трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ в 155 миллионов евро. | soccernews.ru