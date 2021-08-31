УЕФА заменил главного арбитра матча Россия - Хорватия
Назван новый арбитр, который обслужит матч 4-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.
УЕФА заменил израильтянина Ореля Гринфельда на его соотечественника Роя Райншрайбера, который должен был стать видеоассистентом в игре.
При этом судей просто поменяли местами. То есть Райншрайбер будет работать в поле, а Гринфельд отвечать за VAR.
Напомним, что матч состоится в среду, 1 сентября, в 21:45 по московскому времени.
По итогам трёх туров россияне и хорваты делят лидерство в отборочной группе.
Не пропустите: Карпин обратился к болельщикам сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Спартак" назвал сроки восстановления Мелкадзе
-
Названа сумма трансфера Камавинга в "Реал"
-
Официально: Влашич перешёл из ЦСКА в "Вест Хэм"
-
Официально: Мойсе Кин вернулся в "Ювентус"
-
Ловрен высказался о своём будущем в "Зените"
-
1
"Ювентус" объявил о продаже Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" продлило контракт со вторым вратарём
-
1
УЕФА заменил главного арбитра матча Россия - Хорватия
-
В "Спартаке" отреагировали на слухи о переговорах с Фонсекой
-
"Челси" отправил Дринкуотера в очередную аренду
-
Карпин обратился к болельщикам сборной России
-
1
Дебют Месси за ПСЖ спровоцировал рекордный интерес к Лиге 1 в Испании
-
"Милан" ждёт ответ от "Аталанты" по трансферу Миранчука
-
"Барселона" отказалась подписывать Роналду
-
Глава Hypercube прогнозирует увеличение стоимости ТВ-прав в РПЛ до 175 миллионов евро
-
Главные новости дня: 30 августа
-
"Рома" разорвала контракт с Пасторе
-
"Барселона" хочет арендовать Феликса
-
1
Виллиан прокомментировал расторжение контракта с "Арсеналом"
-
Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1