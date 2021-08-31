УЕФА заменил главного арбитра матча Россия - Хорватия

Назван новый арбитр, который обслужит матч 4-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

УЕФА заменил израильтянина Ореля Гринфельда на его соотечественника Роя Райншрайбера, который должен был стать видеоассистентом в игре.

При этом судей просто поменяли местами. То есть Райншрайбер будет работать в поле, а Гринфельд отвечать за VAR.

Напомним, что матч состоится в среду, 1 сентября, в 21:45 по московскому времени.

По итогам трёх туров россияне и хорваты делят лидерство в отборочной группе.

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