УЕФА заменил судейскую бригаду на матче Сербия - Россия

Российский футбольный союз объявил о замене арбитров на ближайшей игре национальной сборной.

Поединок с Сербией вместо польской судейской бригады обслужит английская, написала пресс-служба РФС.

Главным рефери будет Энтони Тэйлор, его помощниками - Гари Бесвик и Адам Нанн, резервным - Матей Юг.

Матч Сербия - Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 по московскому времени.

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