УЕФА заменил судейскую бригаду на матче Сербия - Россия
Российский футбольный союз объявил о замене арбитров на ближайшей игре национальной сборной.
Поединок с Сербией вместо польской судейской бригады обслужит английская, написала пресс-служба РФС.
Главным рефери будет Энтони Тэйлор, его помощниками - Гари Бесвик и Адам Нанн, резервным - Матей Юг.
Матч Сербия - Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 по московскому времени.
Не пропустите: Сборная России прибыла в Белград на матч с Сербией. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 16 ноября
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