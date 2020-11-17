УЕФА заменил судейскую бригаду на матче Сербия - Россия

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УЕФА заменил судейскую бригаду на матче Сербия - Россия

Российский футбольный союз объявил о замене арбитров на ближайшей игре национальной сборной.

Поединок с Сербией вместо польской судейской бригады обслужит английская, написала пресс-служба РФС.

Главным рефери будет Энтони Тэйлор, его помощниками - Гари Бесвик и Адам Нанн, резервным - Матей Юг.

Матч Сербия - Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Сборная России прибыла в Белград на матч с Сербией. | http://soccernews.ru
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