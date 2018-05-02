УЕФА записал Хуммельса в игроки ЦСКА

Теги цска москвабавария мюнхенматс хуммельс

УЕФА записал Хуммельса в игроки ЦСКАОфициальный инстаграм московского ЦСКА опубликовал фото оплошности, допущенной УЕФА.

Так, защитника мюнхенской "Баварии" Матса Хуммельса, дававшего вчера интервью после матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", Союз европейских футбольных ассоциаций включил в состав армейцев:

Напомним, Герасимец прокомментировал игру Заболотоного в матче с ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии
Дзага

ахахах, наш армеец

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