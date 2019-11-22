УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов
Дисциплинарный комитет УЕФА применил санкции в отношении ПСЖ по итогам матча 3-го тура группового этапа ЛЧ с "Брюгге" (5:0). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Из-за поведения болельщиков парижан в отношении клуба было открыто дело. Фанаты ПСЖ бросали на поле различные предметы, а также использовали пиротехнику.
УЕФА запретил французскому клубу продавать билеты своим фанатам на матч Лиги Чемпионов с "Реалом", который состоится 26 ноября.
Кроме того, клуб оштрафовали на 50 тысяч евро, а также предоставили испытательный срок на год.
ПСЖ лидирует в группе A, имея в активе 12 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|30
|2
|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
|19
|6
|Монпелье
|13
|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11