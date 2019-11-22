УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов

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УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА применил санкции в отношении ПСЖ по итогам матча 3-го тура группового этапа ЛЧ с "Брюгге" (5:0). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Из-за поведения болельщиков парижан в отношении клуба было открыто дело. Фанаты ПСЖ бросали на поле различные предметы, а также использовали пиротехнику.

УЕФА запретил французскому клубу продавать билеты своим фанатам на матч Лиги Чемпионов с "Реалом", который состоится 26 ноября.

Кроме того, клуб оштрафовали на 50 тысяч евро, а также предоставили испытательный срок на год.

ПСЖ лидирует в группе A, имея в активе 12 баллов.

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