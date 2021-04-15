УЕФА запретила арбитру Сергею Лапочкину заниматься футбольной деятельностью 90 дней

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Футбольный судья Сергей Лапочкин отстранен УЕФА от футбольной деятельности на 90 дней.

"Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d). РФС оказывает полное содействие в расследовании", — сообщает служба коммуникаций РФС.

Названные пункты регламента описывают правонарушения, связанные с коррупционной деятельностью в футболе, в частности, влиянии на результат матча или участие в договорной игре.

Статья 11

2. Например, нарушение принципов честной игры и Устава правил, директив и решений УЕФА совершается кем-либо:

a) кто участвует в делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции;

Статья 12

2 Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:

a) которое действует таким образом, что, с большой долей вероятности, окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;

d) которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.