УЕФА запретила "Арсеналу" проводить акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги Европы
Игроки "Арсенала" планировали поддержать полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы против "Челси".
Как сообщает Daily Mail, футболисты "канониров" хотели выйдя на разминку перед игрой в футболках с фамилией армянина на спине.
Однако эта инициатива не понравилась УЕФА, которая запретила проводить подобную акцию.
Напомним, что матч "Челси" - "Арсенал" состоится в среду, 29 мая, в Баку.
Мхитарян отказался лететь в Азербайджан из-за опасений касательно своей безопасности.
Не пропустите: Мхитаряну запретили в случае победы "Арсенала" в Лиге Европы демонстрировать флаг Армении. | http://soccernews.ru
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