УЕФА завел дело в отношении "Манчестер Сити"​. Организация подозревает английский клуб в нарушении правил финансового fair play (FFP). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее эту тему уже обсуждали в СМИ. По данным Football Leaks, владельцы якобы вкладывали в клуб дополнительные средства под видом спонсорских соглашений. УЕФА пока не планирует комментировать расследование.

12 марта "Сити" встретится с "Шальке" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало - в 23:00 (мск).

А еще: Неймар пытался разобраться с судьями после матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru