УЕФА завел дело в отношении "Манчестер Сити"

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УЕФА завел дело в отношении "Манчестер Сити"

УЕФА завел дело в отношении "Манчестер Сити"​. Организация подозревает английский клуб в нарушении правил финансового fair play (FFP). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее эту тему уже обсуждали в СМИ. По данным Football Leaks, владельцы якобы вкладывали в клуб дополнительные средства под видом спонсорских соглашений. УЕФА пока не планирует комментировать расследование.

12 марта "Сити" встретится с "Шальке" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало - в 23:00 (мск).

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