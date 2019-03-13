УЕФА завел дело в отношении Неймара
Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование по делу игрока ПСЖ Неймара. Об этом информирует официальный сайт организации.
Дело заведено на основании статьи 31 (3) Дисциплинарного регламента УЕФА в связи с тем, что сказал футболист после того, как "МЮ" разгромил ПСЖ в матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Неймар в инстаграме написал оскорбительные пост в адрес судей матча.
А еще: Игрок "Барселоны" принес извинения за встречу с Неймаром| http://soccernews.ru
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