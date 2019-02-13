УЕФА завела дело на "Зенит"

Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование из-за беспорядков во время матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" и "Зенита" (1:0).

По данным источника, УЕФА обвиняет команда по следующим причинам:

"Фенербахче": блокирование лестничных проходов

"Зенит": использование пиротехники и бросание посторонних предметов.

Решение будет принято 28 февраля.

Напомним, что ответная пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

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