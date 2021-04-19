УЕФА ждет до пятницы ответ трех городов по поводу допуска зрителей на ЕВРО

Теги чемпионат европы

УЕФА ждет до пятницы ответ трех городов по поводу допуска зрителей на ЕВРОФото: Твиттер @EURO2020 
Сегодня, 19 апреля, состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были рассмотрены различные варианты проведения матчей Чемпионата Европы-2020. В частности обсуждалась ситуация с допуском болельщиков на трибуны стадионов в Бильбао, Дублине и Мюнхене.

Как отмечается, именно эти три города пока не предоставили гарантий того, что минимум 25% зрителей смогут попасть на матчи. 

Как информирует официальный сайт УЕФА, исполком поручил администрации союза подготовить конкретные предложения, с тем чтобы принять окончательное решение на видеоконференции в ближайшую пятницу, 23 апреля 2021 года.

Напомним, матчи ЕВРО-2020 должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Девять городов (Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим) уже подтвердили готовность принять игры турнира со зрителями.

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