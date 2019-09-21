УЕФА жёстко наказала Ребича за оскорбление арбитра

Форвард "Милана" Анте Ребич получил пятиматчевую дисквалификацию в еврокубковых турнирах.

УЕФА наказала футболиста за оскорбительные высказывания в адрес судьи, которые он позволил себе ещё будучи игроком "Айнтрахта".

Стоит отметить, что "россонери" в текущей еврокубковой кампании не участвуют, поэтому длительный бан будет перенесён на следующий сезон.

Напомним, что "Милан" арендовал Ребича в начале сентября за 5 миллионов евро. Срок соглашения - два года.

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