Уэлбек может остаться в "Арсенале"
Будущее нападающего "Арсенала" Дэнни Уэлбека находится под вопросом, сообщает The Independent.
По сведениям издания, контракт 28-летнего футболиста с "канонирами" истекает грядущим летом, но в лондонском клубе раздумывают над тем, чтобы предложить ему новое соглашение.
Напомним, что сейчас форвард восстанавливается после перелома лодыжки.
В текущем сезоне Уэлбек сыграл за "Арсенал" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
|32
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