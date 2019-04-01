Уэлбек может остаться в "Арсенале"

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Уэлбек может остаться в "Арсенале"

Будущее нападающего "Арсенала" Дэнни Уэлбека находится под вопросом, сообщает The Independent.

По сведениям издания, контракт 28-летнего футболиста с "канонирами" истекает грядущим летом, но в лондонском клубе раздумывают над тем, чтобы предложить ему новое соглашение.

Напомним, что сейчас форвард восстанавливается после перелома лодыжки. 

В текущем сезоне Уэлбек сыграл за "Арсенал" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Арсенал" определился с заменой Рэмзи. | http://soccernews.ru

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