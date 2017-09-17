Уэлбек может выбыть на длительный срок

Форвард "Арсенала" Дэнни Уэлбек получил повреждение в матче с "Челси" (0:0).

"Похоже, это серьезное повреждение паха" - приводит слова Венгера The Telegraph.

Напомним, что в прошлом сезоне у Уэлбека была травма связок колена.

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