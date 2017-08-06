Уэлбек: "Мы очень хотим победить "Челси" в матче за Суперкубок"

Форвард "Арсенала" Дэнни Уэлбэк прокомментировал предстоящую игру за Суперкубок Англии против "Челси".

"Все в клубе были разочарованы тем, что "Арсенал" в прошлом сезоне не смог побороться за титул. Мы знаем, что должны были играть намного лучше. Но победа в Кубке Англии в последний день сезона дала нам немного света, немного позитива, было важно закончить сезон на мажорной ноте. Это было необходимо.

Мы очень хотим победить "Челси" в матче за Суперкубок. Отнесёмся к этому матчу так же, как и к любой другой игре. Победа над "Челси" позволит сохранить импульс от концовки прошлого сезона" - приводит слова Уэлбека Evening Standard.

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