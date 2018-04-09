Уэлбек оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2018

Форвард лондонского "Арсенала" Дэнни Уэлбек оценил свои шансы попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира 2018 года.

"Ситуация с Чемпионатом Мира разрешится сама собой, потому что не я выбираю состав. Я, в свою очередь, думаю только о следующем матче, хочу добиться успеха в ближайших играх" - приводит слова 27-летнего нападающего Goal.com.

В этом сезоне Уэлбек сыграл за "Арсенал" 34 матча, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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