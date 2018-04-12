Уэлбек поучаствовал в четырех последних голах "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (1:2, второй тайм).

Стоит отметить, что форвард принял участие в последних четырех голах лондонского клуба (3 мяча и 1 голевой пас).

В этом сезоне 27-летний Уэлбек провел за "Арсенал" 35 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: ЦСКА обыгрывает "Арсенал" после первого тайма. | http://soccernews.ru