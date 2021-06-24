Уэлбек продлил контракт с "Брайтоном"

Фото сайт "Брайтона"

"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с нападающим Дэнни Уэлбеком.

Стороны продлили контракт, истекающий через неделю, до июня 2022 года.

30-летний футболист известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Уотфорд".

К "Брайтону" Уэлбек присоединился в октябре 2020 года, сыграл 24 матча, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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