Уэлбек продлил контракт с "Брайтоном"

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Уэлбек продлил контракт с "Брайтоном"

Фото сайт "Брайтона"

"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с нападающим Дэнни Уэлбеком.

Стороны продлили контракт, истекающий через неделю, до июня 2022 года.

30-летний футболист известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Уотфорд".

К "Брайтону" Уэлбек присоединился в октябре 2020 года, сыграл 24 матча, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Арсенал" готовит крупное предложение по защитнику "Брайтона". | http://soccernews.ru
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