Уэлбек выбыл из строя на месяц

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Уэлбек выбыл из строя на месяц
Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек прошел медицинское обследование по поводу травмы паха, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, сроки восстановления футболиста составят не менее месяца. Эту травму форвард получил в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:0). Таким образом Уэлбек вернется в строй не раньше второй декады октября.

В этом сезоне 26-летний Уэлбек провел 5 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас.

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