Уэльс добывает трудную гостевую победу над Грузией в квалификации ЧМ-2018

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 в европейской отборочной группе D сборная Уэльса на выезде взяла верх над национальной командой Грузии.

Грузия – Уэльс - 0:1

Гол: Лоуренс, 49 - 0:1.

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Какабадзе, Кверквелия, Казаишвили, Квеквескири (Джигаури, 76), Меребашвили, Канкава, Гвилия (Хочолава, 89), Квилитая (Схиртладзе, 76).

Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Гантер, Честер, Рэмзи, Аллен, Ледли (Эдвардс, 81), Кинг, Лоуренс (Вудберн, 90), Воукс (Робсон-Кану, 74).

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