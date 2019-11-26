Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае дисквалификации России

Футбольная ассоциации Уэльса следит за ситуацией вокруг возможного лишения России права принимать матчи Евро-2020.

Как сообщает британская пресса, в случае жёстких санкций в отношении россиян валлийцы готовы принять у себя игры континентального первенства.

Речь идёт о стадионе "Миллениум", который вмещает 74,5 тысячи зрителей.

Напомним, что "Газпром Арена" должна принять четыре матча Евро-2020 - три встречи группового этапа и один четвертьфинал.

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