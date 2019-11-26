Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае дисквалификации России
Футбольная ассоциации Уэльса следит за ситуацией вокруг возможного лишения России права принимать матчи Евро-2020.
Как сообщает британская пресса, в случае жёстких санкций в отношении россиян валлийцы готовы принять у себя игры континентального первенства.
Речь идёт о стадионе "Миллениум", который вмещает 74,5 тысячи зрителей.
Напомним, что "Газпром Арена" должна принять четыре матча Евро-2020 - три встречи группового этапа и один четвертьфинал.
Не пропустите: Газзаев - о возможном отстранении сборной России от Евро-2020: "Не думаю, что УЕФА на это пойдёт". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Месси оповестили, что он получит "Золотой мяч"
-
Фернанду Сантуш - лучший тренер сборных в 2019 году по версии IFFHS
-
Время, когда начнут решаться имена избранных! Выделяем главные интриги 5 тура группового этапа ЛЧ
-
ФИФА отреагировала на слухи о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022
-
Лунев исключен из состава "Зенита": названа причина
Лента новостей
-
Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае дисквалификации России
-
Ляказетт поссорился с Эмери
-
2
Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS
-
Черышев пропустит матч с "Челси"
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Лионом"
-
2
СМИ: Месси оповестили, что он получит "Золотой мяч"
-
Газзаев - о возможном отстранении сборной России от Евро-2020: "Не думаю, что УЕФА на это пойдёт"
-
Фернанду Сантуш - лучший тренер сборных в 2019 году по версии IFFHS
-
Клопп не будет руководить "Ливерпулем" в матче Кубка Лиги против "Астон Виллы"
-
"Локомотив" проиграл "Байеру" в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф
-
3
Время, когда начнут решаться имена избранных! Выделяем главные интриги 5 тура группового этапа ЛЧ
-
1
Президент "Брешии": "Моё решение подписать Балотелли оказалось более рискованным, чем я предполагал"
-
ФИФА отреагировала на слухи о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022
-
Хаби Алонсо оправдали по делу о неуплате налогов
-
Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином
-
СМИ: Неймар начнёт матч с "Реалом" на скамейке запасных
-
"Наполи" оштрафовал Инсинье на крупную сумму
-
1
Уткин - о санкциях WADA: "Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают"
-
"Локомотив" определился с формой на матч с "Байером"
-
Лунев исключен из состава "Зенита": названа причина
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1