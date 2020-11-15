Уэльс и Финляндия обыграли своих соперников в матче Лиги наций

Теги болгарияфинляндияуэльсирландия

Уэльс и Финляндия обыграли своих соперников в матче Лиги наций

Финляндия обыграла Болгарию в матче 5-го тура Лиги наций. В параллельной встрече Уэльс переиграл Ирландию.

Болгария - Финляндия - 1:2 (0:2)

Голы: Пукки, 7 - 0:1, Лод, 45+1 - 0:2, Илиев, 68 (с пенальти) - 1:2.

Нереализованный пенальти: Иванов, 60 (вратарь)

Болгария: Луков, Попов, Божиков, Димитров, Велковски, Малинов, Карабелев (Цветков, 85), Иванов (Ковачев, 78), Краев, Янков (Илиев, 65), Делев (Карагарен, 78).

Финляндия: Храдецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Алхо, Спарв (Шюллер, 68), Лод, Камара, Тэйлор (Сойри, 68), Пукки (Нисканен, 89), Похьянпало (Форсс, 35).

Уэльс - Ирландия - 1:0 (0:0)

Гол: Брукс, 67.

Уэльс: Уорд, Дэйвис, Ампаду, Родон, Мефам, Уильямс, Норрингтон-Дэвис (Мур, 62), Брукс (Т.Робертс, 88), Джеймс, Моррелл, Бэйл.

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Лонг, Доэрти, О`Ши (О`Дауда, 81), Макклин, Брэйди (Бирн, 82), Хендрик, Хорган (Найт, 59), Молумби (Хурихэйн, 76), Ида (Коллинз, 76).

А еще: Черчесов рассказал, почему Зобнин и Бакаев не сыграли с Молдовой| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций

Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов