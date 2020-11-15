Уэльс и Финляндия обыграли своих соперников в матче Лиги наций
Финляндия обыграла Болгарию в матче 5-го тура Лиги наций. В параллельной встрече Уэльс переиграл Ирландию.
Болгария - Финляндия - 1:2 (0:2)
Голы: Пукки, 7 - 0:1, Лод, 45+1 - 0:2, Илиев, 68 (с пенальти) - 1:2.
Нереализованный пенальти: Иванов, 60 (вратарь)
Болгария: Луков, Попов, Божиков, Димитров, Велковски, Малинов, Карабелев (Цветков, 85), Иванов (Ковачев, 78), Краев, Янков (Илиев, 65), Делев (Карагарен, 78).
Финляндия: Храдецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Алхо, Спарв (Шюллер, 68), Лод, Камара, Тэйлор (Сойри, 68), Пукки (Нисканен, 89), Похьянпало (Форсс, 35).
Уэльс - Ирландия - 1:0 (0:0)
Гол: Брукс, 67.
Уэльс: Уорд, Дэйвис, Ампаду, Родон, Мефам, Уильямс, Норрингтон-Дэвис (Мур, 62), Брукс (Т.Робертс, 88), Джеймс, Моррелл, Бэйл.
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Лонг, Доэрти, О`Ши (О`Дауда, 81), Макклин, Брэйди (Бирн, 82), Хендрик, Хорган (Найт, 59), Молумби (Хурихэйн, 76), Ида (Коллинз, 76).
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|6
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|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
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|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4