Уэльс и Македония побеждают в квалификации ЧМ-2018

Завершились ещё два матча квалификации ЧМ-2018. Македония в гостях одолела Израиль, а Уэльс на своём поле минимально обыграл Австрию.

Израиль – Македония - 0:1

Гол: Пандев, 73 - 0:1.

Израиль: Глазер, Цедек, Давидзада, Биттон (Келтьенс, 71), Бен Хаим, Меликсон, Коэн, Бен Хаим (Эйнбиндер, 53), Кабха, Захави, Охана (Хемед, 46).

Македония: Димитриевски, Муслиу, Ристевски, Ристовски, Велкоски, Спировски, Барди, Алиоски, Несторовски (Радески, 86), Пандев, Николов (Элмаз, 63).



Уэльс – Австрия - 1:0

Гол: Вудберн, 74 - 1:0.

Уэльс: Хеннесси, Ричардс (Кинг, 46), Честер, Уильямс, Дэвис, Лоуренс (Вудберн, 69), Рэмзи, Бэйл, Эдвардс, Гантер, Воукс (Робсон-Кану, 69).

Австрия: Линднер, Алаба, Хинтереггер, Предль (Данзо, 27), Лайнер, Забитцер (Грегорич, 79), Ильзанкер, Арнаутович, Баумгартлингер, Драгович, Харник (Янко, 81).

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