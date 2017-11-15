Уэльс и Панама сыграли вничью, Алжир разгромил ЮАР

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Уэльс и Панама сыграли вничью, Алжир разгромил ЮАР

Завершились два матча с участием национальных сборных. Уэльс дома упустил победу над Панамой, Алжир крупно обыграл ЮАР.

Уэльс – Панама - 1:1 (0:0)
Голы: Лоуренс, 75 - 1:0, Купер, 90 - 1:1

Уэльс: Уорд, Честер, Дэвис (Локьер, 46), Гантер, Тэйлор, Лоуренс, Ампаду (Крофтс, 67), Эдвардс (Эванс, 62), Брукс (Уоткинс, 71), Воукс (Брэдшоу, 46), Вудберн (Хеджес, 71).

Панама: Пенедо, Балой, Эскобар, Мурильо, Овалье, Варгас (Буитраго, 71), Купер, Avila (Варгас, 67), Heraldez (Гонсалес, 75), Перес (Стивенс, 87), Торрес (Диас, 64).

Алжир - ЮАР - 3:0 (1:0)
Голы: Браими, 39 - 1:0, Браими, 71 - 2:0, Слимани, 85 - 3:0 

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