Уэльс и Швейцария не выявили победителя в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА

В рамках 1-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Уэльса сыграла вничью со Швейцарией.

Таким образом, обе команды делят второе и третье место в группе, отставая от лидирующей Италии на два очка.

Уэльс - Швейцария 1:1

Голы: Эмболо, 49 - 0:1, Мур, 74 - 1:1

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Мифем, Моррелл, Рэмзи, Бэйл, Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Мур.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Мбабу, Джака, Фройлер, Шакири (Закария, 66), Аканджи, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.

Читайте также: Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020. | http://soccernews.ru