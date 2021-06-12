Уэльс и Швейцария не выявили победителя в матче Евро-2020

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Уэльс и Швейцария не выявили победителя в матче Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 1-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Уэльса сыграла вничью со Швейцарией.

Таким образом, обе команды делят второе и третье место в группе, отставая от лидирующей Италии на два очка.

Уэльс - Швейцария 1:1

Голы: Эмболо, 49 - 0:1, Мур, 74 - 1:1

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Мифем, Моррелл, Рэмзи, Бэйл, Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Мур.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Мбабу, Джака, Фройлер, Шакири (Закария, 66), Аканджи, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо. 

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