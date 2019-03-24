Уэльс минимально обыграл Словакию

В рамках 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 сборная Уэльса переиграла Словакию.

Таким образом, сборные сравнялись по очкам, однако Словакия занимает второе место в группе Е, а Уэльс - третье.

Уэльс - Словакия 1:0

Гол: Джеймс, 5 - 1:0

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Лоуренс, Мифем, Робертс, Брукс (Робертс, 60), Уилсон, Смит, Аллен, Бэйл, Джеймс (Уильямс, 73).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Мак (Стох, 69), Куцка, Дуда (Дюриш, 65), Лоботка, Руснак, Гамшик.

Предупреждения: Мак (15), Вавро (31), Лоботка (41), Аллен (53), Брукс (60), Дюриш (69).

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