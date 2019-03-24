Уэльс минимально обыграл Словакию
В рамках 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 сборная Уэльса переиграла Словакию.
Таким образом, сборные сравнялись по очкам, однако Словакия занимает второе место в группе Е, а Уэльс - третье.
Уэльс - Словакия 1:0
Гол: Джеймс, 5 - 1:0
Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Лоуренс, Мифем, Робертс, Брукс (Робертс, 60), Уилсон, Смит, Аллен, Бэйл, Джеймс (Уильямс, 73).
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Мак (Стох, 69), Куцка, Дуда (Дюриш, 65), Лоботка, Руснак, Гамшик.
Предупреждения: Мак (15), Вавро (31), Лоботка (41), Аллен (53), Брукс (60), Дюриш (69).
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|1
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|Болгария
|1
|1
|3
|Черногория
|1
|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Словакия
|2
|3
|3
|Уэльс
|1
|3
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Венгрия
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Македония
|1
|3
|2
|Польша
|1
|3
|3
|Израиль
|1
|1
|4
|Словения
|1
|1
|5
|Австрия
|1
|0
|6
|Латвия
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|3
|3
|Турция
|1
|3
|4
|Албания
|1
|0
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Молдова
|1
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Кипр
|1
|3
|2
|Казахстан
|1
|3
|3
|Бельгия
|1
|3
|4
|Россия
|1
|0
|5
|Шотландия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
|2
|Италия
|1
|3
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|4
|Армения
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
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