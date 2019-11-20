Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020, Словакия переиграла Азербайджан

Сборная Уэльса обыграла Венгрию в матче отборочного турнира Евро-2020. Дубль оформил Аарон Рэмзи. Благодаря этой победе валлийцы прошли в финальный раунд Евро-2020.

Британская команда стала последним 20-м участником Евро из пробившихся через отборочный турнир. Еще четыре сборные определятся по итогам розыгрыша Лиги наций.

В другом матче группы E Словакия победила Азербайджан.

Группа E

Уэльс - Венгрия - 2:0 (1:0)

Голы: Рэмси, 15 - 1:0, Рэмси, 47 - 2:0.

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс, Моррелл (Ампаду, 50), Бэйл (Уилсон, 88), Мур.

Венгрия: Гулачи, Барат, Ланг, Ж.Надь, Джуджак (Варга, 72), Ловренчич, Паткаи, А.Надь (Ковач, 60), Шоллои (Холендер, 83), Собослои, Солои.

Словакия - Азербайджан - 2:0 (1:0)

Голы: Боженик, 19 - 1:0, Хамшик, 86 - 2:0.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Дуда, 85), Лоботка, Гараслин (Дюриш, 71), Беро, Боженик (Мраз, 77).

Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, А.Гусейнов, Мустафазаде, Кривоцюк (Халилзаде, 72), Дж.Гусейнов (Дадашов, 79), Гараев, Исрафилов (Джамалов, 46), Рахимов, Исгандарли, Шейдаев.

Положение команд: Уэльс - 14, Словакия - 13, Венгрия - 12, Азербайджан - 1.

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