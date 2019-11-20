Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020, Словакия переиграла Азербайджан

Теги уэльссловакиявенгрияазербайджан

Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020, Словакия переиграла Азербайджан

Сборная Уэльса обыграла Венгрию в матче отборочного турнира Евро-2020. Дубль оформил Аарон Рэмзи. Благодаря этой победе валлийцы прошли в финальный раунд Евро-2020.

Британская команда стала последним 20-м участником Евро из пробившихся через отборочный турнир. Еще четыре сборные определятся по итогам розыгрыша Лиги наций.

В другом матче группы E Словакия победила Азербайджан.

Группа E

Уэльс - Венгрия - 2:0 (1:0)

Голы: Рэмси, 15 - 1:0, Рэмси, 47 - 2:0.

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс, Моррелл (Ампаду, 50), Бэйл (Уилсон, 88), Мур.

Венгрия: Гулачи, Барат, Ланг, Ж.Надь, Джуджак (Варга, 72), Ловренчич, Паткаи, А.Надь (Ковач, 60), Шоллои (Холендер, 83), Собослои, Солои.

Словакия - Азербайджан - 2:0 (1:0)

Голы: Боженик, 19 - 1:0, Хамшик, 86 - 2:0.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Дуда, 85), Лоботка, Гараслин (Дюриш, 71), Беро, Боженик (Мраз, 77).

Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, А.Гусейнов, Мустафазаде, Кривоцюк (Халилзаде, 72), Дж.Гусейнов (Дадашов, 79), Гараев, Исрафилов (Джамалов, 46), Рахимов, Исгандарли, Шейдаев.

Положение команд: Уэльс - 14, Словакия - 13, Венгрия - 12, Азербайджан - 1.

Не пропустите: Голландия и Германия разгромили своих соперников в матчах Евро-2020| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября

Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов