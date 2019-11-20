Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020, Словакия переиграла Азербайджан
Сборная Уэльса обыграла Венгрию в матче отборочного турнира Евро-2020. Дубль оформил Аарон Рэмзи. Благодаря этой победе валлийцы прошли в финальный раунд Евро-2020.
Британская команда стала последним 20-м участником Евро из пробившихся через отборочный турнир. Еще четыре сборные определятся по итогам розыгрыша Лиги наций.
В другом матче группы E Словакия победила Азербайджан.
Группа E
Уэльс - Венгрия - 2:0 (1:0)
Голы: Рэмси, 15 - 1:0, Рэмси, 47 - 2:0.
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс, Моррелл (Ампаду, 50), Бэйл (Уилсон, 88), Мур.
Венгрия: Гулачи, Барат, Ланг, Ж.Надь, Джуджак (Варга, 72), Ловренчич, Паткаи, А.Надь (Ковач, 60), Шоллои (Холендер, 83), Собослои, Солои.
Словакия - Азербайджан - 2:0 (1:0)
Голы: Боженик, 19 - 1:0, Хамшик, 86 - 2:0.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Дуда, 85), Лоботка, Гараслин (Дюриш, 71), Беро, Боженик (Мраз, 77).
Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, А.Гусейнов, Мустафазаде, Кривоцюк (Халилзаде, 72), Дж.Гусейнов (Дадашов, 79), Гараев, Исрафилов (Джамалов, 46), Рахимов, Исгандарли, Шейдаев.
Положение команд: Уэльс - 14, Словакия - 13, Венгрия - 12, Азербайджан - 1.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3