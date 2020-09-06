Уэльс победил Болгарию в Лиге наций благодаря голу на 94-й минуте

Теги уэльсболгарияандоррафарерские острова

Уэльс победил Болгарию в Лиге наций благодаря голу на 94-й минуте

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций группы 4 дивизиона В сборная Уэльса добилась победы над командой Болгарии со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил Неко Уильямс.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций группы 1 дивизиона D сборная Андорры дома уступила команде Фарерских островов со счетом 0:1.

Уэльс – Болгария - 1:0 (0:0)
Гол: Неко Уильямс, 90+4 - 1:0

Уэльс: Хеннесси, Ампаду, Локьер, Дэвис, Робертс (Уильямс, 65), Моррелл, Брукс (Уильямс, 76), Смит, Джеймс, Бэйл, Мур (Робсон-Кану, 61).

Андорра – Фарерские острова - 0:1 (0:1)
Гол: Ольсен, 31 - 0:1

Не пропустите: Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы

Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов