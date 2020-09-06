Уэльс победил Болгарию в Лиге наций благодаря голу на 94-й минуте

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций группы 4 дивизиона В сборная Уэльса добилась победы над командой Болгарии со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил Неко Уильямс.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций группы 1 дивизиона D сборная Андорры дома уступила команде Фарерских островов со счетом 0:1.

Уэльс – Болгария - 1:0 (0:0)

Гол: Неко Уильямс, 90+4 - 1:0

Уэльс: Хеннесси, Ампаду, Локьер, Дэвис, Робертс (Уильямс, 65), Моррелл, Брукс (Уильямс, 76), Смит, Джеймс, Бэйл, Мур (Робсон-Кану, 61).

Андорра – Фарерские острова - 0:1 (0:1)

Гол: Ольсен, 31 - 0:1

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