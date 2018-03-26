Уэльс - Уругвай - 0:1, Китай - Чехия - 1:4 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры финала Международного Кубка Китая и матча за третье место этого же турнира.

Уэльс - Уругвай - 0:1

Китай - Чехия - 1:4

Не пропустите: Сборная Уругвая выиграла Кубок Китая, Уэльс - второй, Чехия - третья. | http://soccernews.ru