Уэльс в отсутствии Бэйла обыграл Ирландию

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Уэльс в отсутствии Бэйла обыграл ИрландиюСборная Уэльса в гостевом матче Лиги Наций взяла верх над национальной командой Ирландии.

Ирландия - Уэльс - 0:1

Гол: Уилсон, 58 - 0:1.

Ирландия: Рэндольф, Кио, Даффи, К. Лонг, Доэрти, Кристи, Артер, Хендрик, Макклин, О'Брайен (Ш. Лонг, 56), Робинсон (Магуайр, 60).

Уэльс: Хеннесси, К. Робертс, Честер, Уильямс, Дэвис, Смит (Томас, 75), Аллен, Уилсон (Гантер, 85), Брукс (Кинг, 87), Лоуренс, Т. Робертс.

Напомним, ранее Бразилия с таким же счетом обыграла Аргентину. | soccernews.ru

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