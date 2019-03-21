Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго

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Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго

Уэльс обыграл команду Тринидад и Тобаго в товарищеском матче.

Победный гол в матче забил 19-летний игрок хозяев Бен Вудберн.

Уэльс - Тринидад и Тобаго - 1:0 (0:0)

Гол: Вудберн, 90+2. 

Уэльс: Уорд (Дэвис, 46), Гантер, Уильямс (Джон, 61), Тэйлор, Дамметт (Лоуренс, 61), Эванс, Волкс, Робертс (Матондо, 71), Вудберн, Томас, Хеджес.

Ранее Германия и Сербия закончили результативной ничьей в товарищеском матче.

А еще: Германия и Сербия сыграли 1:1 в товарищеском матче| http://soccernews.ru

 

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Германия и Сербия сыграли 1:1 в товарищеском матче

Германия и Сербия сыграли 1:1 в товарищеском матче

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