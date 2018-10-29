"Уэмбли" окрасили в цвета "Лестера" в память о жертвах крушения вертолета
Арку над стадионом "Уэмбли" в воскресенье зажгли в синем и белом цветах, которые являются основными для "Лестера".
Таким образом Футбольная ассоциация (FA) почтила память погибших при крушении вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабхы.
Вертолет упал возле стадиона "Кинг Пауэр". Погибли пять человек. Среди них был сам миллиардер.
Читайте: Волшебник в голубом вертолете: как тайский миллиардер сделал из аутсайдера Чемпионшипа чемпиона Премьер-лиги | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11