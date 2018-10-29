"Уэмбли" окрасили в цвета "Лестера" в память о жертвах крушения вертолета

Теги лестер ситивичай шриваддханапрабха

"Уэмбли" окрасили в цвета "Лестера" в память о жертвах крушения вертолетаАрку над стадионом "Уэмбли" в воскресенье зажгли в синем и белом цветах, которые являются основными для "Лестера".

Таким образом Футбольная ассоциация (FA) почтила память погибших при крушении вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабхы.

Вертолет упал возле стадиона "Кинг Пауэр". Погибли пять человек. Среди них был сам миллиардер.

Читайте: Волшебник в голубом вертолете: как тайский миллиардер сделал из аутсайдера Чемпионшипа чемпиона Премьер-лиги  | http://soccernews.ru

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