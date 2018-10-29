"Уэмбли" окрасили в цвета "Лестера" в память о жертвах крушения вертолета

Арку над стадионом "Уэмбли" в воскресенье зажгли в синем и белом цветах, которые являются основными для "Лестера".

Таким образом Футбольная ассоциация (FA) почтила память погибших при крушении вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабхы.

Вертолет упал возле стадиона "Кинг Пауэр". Погибли пять человек. Среди них был сам миллиардер.

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