"Уэмбли" в ожидании праздника: "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед"
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Андре Марринер
Программа 25-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным событием, в рамках которого "Тоттенхэм" на главном стадионе страны "Уэмбли" столкнется с "Манчестер Юнайтед". Этот поединок болельщики британского футбола ожидают с особым интересом, потому как, несмотря на в целом неутешительную статистику для "шпор" в матчах с "красными дьяволами" (на счету "Хотспур" всего семь побед над "Юнайтед" в 51 встрече в рамках АПЛ), в последнее время лондонцы регулярно дают бой титулованным манкунианцам, а на своем поле и вовсе триумфуют.
"Манчестер Юнайтед" после того, как здорово пробуксовал в концовке 2017-го - трижды сыграв вничью, новый календарный год начал более, чем успешно. Две кубковых победы, домашний разгром "Сток Сити" и выездные виктории над непростыми домашними "Эвертоном" и "Бернли" без единого пропущенного гола – все это уже в копилке подопечных Жозе Моуринью за неполный январь месяц. "Красные дьяволы" по-прежнему сохраняют вторую строчку в турнирной таблице. Естественно, ни о каком преследовании лидера "Манчестер Сити" и речи быть не может, но в борьбе за статус вице-чемпиона самый титулованный клуб Англии является фаворитом. Тем более, после того, как команда у "Арсенала" обменяла Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна. Нет сомнений в том, что чилиец уже на "Уэмбли" дебютирует в играх за "Юнайтед" в рамках АПЛ.
"Тоттенхэм", наоборот, после достаточно неплохо проведенного отрезка, в последних двух матчах затоптался на месте. В поединке внутреннего первенства "шпоры" не вывезли "Саутгемптон", а на выходных в Кубке Англии не смогли одолеть скромный валлийский "Ньюпорт". Но это все происходило вдали от Лондона. В этой связи важно отметить, что подопечные Маурисио Почеттино, хоть и частенько теряют очки в матчах на временно домашнем стадионе "Уэмбли", но не проигрывают. Шутка ли, но единственное поражение в стенах 90-тысячной арены в рамках Премьер-Лиги "лилейно-белые" потерпели на старте чемпионата, когда уступили "Челси".
Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед":
"Манчестер Юнайтед" 80 раз побеждал "Тоттенхэм" в рамках высшего английского дивизиона. Только в поединках с "Астон Виллой" (85) и "Арсеналом" (82) манкунианцы имеют больше викторий.
"Шпоры" дважды обыгрывали "красных дьяволов" под руководством Маурисио Почеттино. Это столько, сколько они выиграли за 26 предыдущих противостояний с манчестерским грандом.
Алексис Санчес уже забивал в ворота "Тоттенхэма" в текущем сезоне. Если чилиец отличится в своем дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ, то станет третьим футболистом в истории (после Эрика Кантона и Бенито Карбоне), которому удастся огорчить "Хотспур" дважды в течении одного сезона, выступая за два разных клуба.
Ориентировочные составы на игру:
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн
Ман Юнайтед: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Матич, Погба, Янг, Лингард, А. Санчес, Лукаку
Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед":
Явного фаворита в этом противостоянии нет. Тем не менее, букмекеры абсолютно резонно небольшой перевес отдают "Тоттенхэму" – хотя бы потому, что лондонцы уже научились выигрывать у "Манчестер Юнайтед". Коэффициент на победу "шпор" в среднем составляет 2.3. В то время, как выигрыш манкунианцев оценивается в 3.4.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Хаддерсфилд" - "Ливерпуль" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
-
Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро"
-
Новые трансферы и старые цели: "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича"
-
Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"
-
ПСЖ в драматичном матче обыгрывает "Ренн" и добывает путевку в финал Кубка Лиги
Лента новостей
-
"Спартак" интересуется Бельхандой
-
"Антальяспор" избавился от Насри
-
"Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ
-
"Арсенал" взял в аренду защитника "Зенита"
-
Жиру близок к переходу в "Челси"
-
"Интер" теряет Икарди
-
Смоловым интересуется еще один клуб АПЛ
-
Мехмеди стал игроком "Вольфсбурга"
-
ВВС: "Арсенал" продлил соглашение с Озилом
-
Смолов отклонил предложение из АПЛ
-
"Галатасарай" интересуется защитником "Интера"
-
Цорк пожелал Обамеянгу успехов в "Арсенале"
-
Моуринью определился с трансферными приоритетами на лето
-
Селюк прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Паредесу
-
Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу
-
Спортдир дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Обамеянга
-
Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ
-
Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
-
"Челси" рассматривает вариант с обменом Азара на игрока "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20