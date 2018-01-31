"Уэмбли" в ожидании праздника: "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед"

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"Уэмбли" в ожидании праздника: "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм"  –  "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Андре Марринер

Программа 25-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным событием, в рамках которого "Тоттенхэм" на главном стадионе страны "Уэмбли" столкнется с "Манчестер Юнайтед". Этот поединок болельщики британского футбола ожидают с особым интересом, потому как, несмотря на в целом неутешительную статистику для "шпор" в матчах с "красными дьяволами" (на счету "Хотспур" всего семь побед над "Юнайтед" в 51 встрече в рамках АПЛ), в последнее время лондонцы регулярно дают бой титулованным манкунианцам, а на своем поле и вовсе триумфуют.

"Манчестер Юнайтед" после того, как здорово пробуксовал в концовке 2017-го - трижды сыграв вничью, новый календарный год начал более, чем успешно. Две кубковых победы, домашний разгром "Сток Сити" и выездные виктории над непростыми домашними "Эвертоном" и "Бернли" без единого пропущенного гола – все это уже в копилке подопечных Жозе Моуринью за неполный январь месяц. "Красные дьяволы" по-прежнему сохраняют вторую строчку в турнирной таблице. Естественно, ни о каком преследовании лидера "Манчестер Сити" и речи быть не может, но в борьбе за статус вице-чемпиона самый титулованный клуб Англии является фаворитом. Тем более, после того, как команда у "Арсенала" обменяла Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна. Нет сомнений в том, что чилиец уже на "Уэмбли" дебютирует в играх за "Юнайтед" в рамках АПЛ.

"Тоттенхэм", наоборот, после достаточно неплохо проведенного отрезка, в последних двух матчах затоптался на месте. В поединке внутреннего первенства "шпоры" не вывезли "Саутгемптон", а на выходных в Кубке Англии не смогли одолеть скромный валлийский "Ньюпорт". Но это все происходило вдали от Лондона. В этой связи важно отметить, что подопечные Маурисио Почеттино, хоть и частенько теряют очки в матчах на временно домашнем стадионе "Уэмбли", но не проигрывают. Шутка ли, но единственное поражение в стенах 90-тысячной арены в рамках Премьер-Лиги "лилейно-белые" потерпели на старте чемпионата, когда уступили "Челси".

Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед":

"Манчестер Юнайтед" 80 раз побеждал "Тоттенхэм" в рамках высшего английского дивизиона. Только в поединках с "Астон Виллой" (85) и "Арсеналом" (82) манкунианцы имеют больше викторий.

"Шпоры" дважды обыгрывали "красных дьяволов" под руководством Маурисио Почеттино. Это столько, сколько они выиграли за 26 предыдущих противостояний с манчестерским грандом.

Алексис Санчес уже забивал в ворота "Тоттенхэма" в текущем сезоне. Если чилиец отличится в своем дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ, то станет третьим футболистом в истории (после Эрика Кантона и Бенито Карбоне), которому удастся огорчить "Хотспур" дважды в течении одного сезона, выступая за два разных клуба.

Ориентировочные составы на игру:

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Ман Юнайтед: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Матич, Погба, Янг, Лингард, А. Санчес, Лукаку

Прогноз на матч "Тоттенхэм""Манчестер Юнайтед":

Явного фаворита в этом противостоянии нет. Тем не менее, букмекеры абсолютно резонно небольшой перевес отдают "Тоттенхэму" – хотя бы потому, что лондонцы уже научились выигрывать у "Манчестер Юнайтед". Коэффициент на победу "шпор" в среднем составляет 2.3. В то время, как выигрыш манкунианцев оценивается в 3.4.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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