"Уэмбли" в ожидании праздника: "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Андре Марринер

Программа 25-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным событием, в рамках которого "Тоттенхэм" на главном стадионе страны "Уэмбли" столкнется с "Манчестер Юнайтед". Этот поединок болельщики британского футбола ожидают с особым интересом, потому как, несмотря на в целом неутешительную статистику для "шпор" в матчах с "красными дьяволами" (на счету "Хотспур" всего семь побед над "Юнайтед" в 51 встрече в рамках АПЛ), в последнее время лондонцы регулярно дают бой титулованным манкунианцам, а на своем поле и вовсе триумфуют.

"Манчестер Юнайтед" после того, как здорово пробуксовал в концовке 2017-го - трижды сыграв вничью, новый календарный год начал более, чем успешно. Две кубковых победы, домашний разгром "Сток Сити" и выездные виктории над непростыми домашними "Эвертоном" и "Бернли" без единого пропущенного гола – все это уже в копилке подопечных Жозе Моуринью за неполный январь месяц. "Красные дьяволы" по-прежнему сохраняют вторую строчку в турнирной таблице. Естественно, ни о каком преследовании лидера "Манчестер Сити" и речи быть не может, но в борьбе за статус вице-чемпиона самый титулованный клуб Англии является фаворитом. Тем более, после того, как команда у "Арсенала" обменяла Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна. Нет сомнений в том, что чилиец уже на "Уэмбли" дебютирует в играх за "Юнайтед" в рамках АПЛ.

"Тоттенхэм", наоборот, после достаточно неплохо проведенного отрезка, в последних двух матчах затоптался на месте. В поединке внутреннего первенства "шпоры" не вывезли "Саутгемптон", а на выходных в Кубке Англии не смогли одолеть скромный валлийский "Ньюпорт". Но это все происходило вдали от Лондона. В этой связи важно отметить, что подопечные Маурисио Почеттино, хоть и частенько теряют очки в матчах на временно домашнем стадионе "Уэмбли", но не проигрывают. Шутка ли, но единственное поражение в стенах 90-тысячной арены в рамках Премьер-Лиги "лилейно-белые" потерпели на старте чемпионата, когда уступили "Челси".

Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед":

"Манчестер Юнайтед" 80 раз побеждал "Тоттенхэм" в рамках высшего английского дивизиона. Только в поединках с "Астон Виллой" (85) и "Арсеналом" (82) манкунианцы имеют больше викторий.

"Шпоры" дважды обыгрывали "красных дьяволов" под руководством Маурисио Почеттино. Это столько, сколько они выиграли за 26 предыдущих противостояний с манчестерским грандом.

Алексис Санчес уже забивал в ворота "Тоттенхэма" в текущем сезоне. Если чилиец отличится в своем дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ, то станет третьим футболистом в истории (после Эрика Кантона и Бенито Карбоне), которому удастся огорчить "Хотспур" дважды в течении одного сезона, выступая за два разных клуба.

Ориентировочные составы на игру:

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Ман Юнайтед: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Матич, Погба, Янг, Лингард, А. Санчес, Лукаку

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед":

Явного фаворита в этом противостоянии нет. Тем не менее, букмекеры абсолютно резонно небольшой перевес отдают "Тоттенхэму" – хотя бы потому, что лондонцы уже научились выигрывать у "Манчестер Юнайтед". Коэффициент на победу "шпор" в среднем составляет 2.3. В то время, как выигрыш манкунианцев оценивается в 3.4.

Богдан Архипенко

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