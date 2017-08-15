Уэс Браун перебрался в Индию

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Уэс Браун перебрался в Индию

"Керала Бластерс" объявила о переходе бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Уэса Брауна.

Фото: Уэс Браун - новичок "Керала Бластерс"

37-летний англичанин являлся свободным агентом, поэтому достался индийскому клубу бесплатно. Детали контракта не разглашаются.

Стоит отметить, что последним клубом Брауна был "Блэкберн". 

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