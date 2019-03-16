"Уэска" – "Алавес" - 1:3 (видеообзор матча)

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"Уэска" – "Алавес" - 1:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 28-го тура испанской Примеры между "Уэской" и "Алавесом", который завершился победой басков со счётом 3:1.

Не пропустите: "Алавес" в гостях разобрался с "Уэской". | http://soccernews.ru

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