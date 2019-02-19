"Уэска" – "Атлетик" - 0:1 (видеообзор матча)

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"Уэска" – "Атлетик" - 0:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 24-го тура испанской Примеры между "Уэской" и "Атлетиком", который завершился минимальной победой басков.

Не пропустите: "Атлетик" одолел худшую команду Примеры. | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Севилья Севилья 24 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 24 36
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 24 33
9 Валенсия Валенсия 24 32
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 24 30
12 Леванте Леванте 24 30
13 Леганес Леганес 24 29
14 Эспаньол Эспаньол 24 29
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
18 Вильярреал Вильярреал 24 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
20 Уэска Уэска 24 18
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