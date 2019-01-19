"Уэска" - "Атлетико": видеотрансляция дуэли испанских Давида и Голиафа

В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на выезде проэкзаменирует "Уэску".

Согласно предматчевым раскладам, силы соперников абсолютно неравны. "Матрасники" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата, являясь основным преследователем лидирующей "Барселоны", а "оскенцы" - главный аутсайдер первенства, набравший всего 11 очков в 19 поединках.

Игра пройдёт в субботу, 19 января, на стадионе "Эль Алькорас". Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Ювентус" (2003-2007). | http://soccernews.ru