"Уэска" - "Атлетико": видеотрансляция дуэли испанских Давида и Голиафа
В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на выезде проэкзаменирует "Уэску".
Согласно предматчевым раскладам, силы соперников абсолютно неравны. "Матрасники" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата, являясь основным преследователем лидирующей "Барселоны", а "оскенцы" - главный аутсайдер первенства, набравший всего 11 очков в 19 поединках.
Игра пройдёт в субботу, 19 января, на стадионе "Эль Алькорас". Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11