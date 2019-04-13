"Уэска" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча)

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"Уэска" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча "Уэска" - "Барселона", который закончился безголевой ничьей.

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