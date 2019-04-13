"Уэска" - "Барселона": видеотрансляция матча между первой и последней командами Примеры
В рамках 32-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде проэкзаменирует "Уэску".
Команды находятся на абсолютно разных полюсах: каталонцы - первые в чемпионате, а арагонцы - последние. Тем не менее, в этот раз шансы у аутсайдера есть, поскольку "сине-гранатовые" не смогут рассчитывать сразу на шестерых основных игроков. Будет ли сенсация? Давайте смотреть вместе!
Матч пройдёт в субботу, 13 апреля, на стадионе "Эль Алькорас". Начало - в 17:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Енисей" оригинально представил стартовый состав на матч с "Уфой"
-
"Уэска" - "Барселона": видеотрансляция матча между первой и последней командами Примеры
-
"Ювентус" может расстаться с Дибалой ради покупки "нового Роналду"
-
В чемпионате Франции матч прерывался из-за расизма
-
Капелло назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов
-
1
Вальверде объяснил, почему Месси не сыграет с "Уэской"
-
СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
-
Бускетс назвал игроков, которые могут заменить его в "Барселоне" и сборной Испании
-
Зума не хочет возвращаться в "Челси"
-
Сон Хын Мин оригинально прорекламировал корейское мороженое
-
Блохин рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"
-
Главные новости дня: 12 апреля
-
Сигурдссон: "С каждым днем я люблю Москву все больше"
-
4
Лапорт: "Не хочу проявить неуважение, но болельщикам "Барселоны" приятно, когда фанатам "Реала" плохо"
-
Мане стал лучшим игроком АПЛ в марте
-
Сразу пять топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч со СПАЛом
-
Селихов показал прооперированный палец
-
"Ньюкасл" переиграл "Лестер" в матче 34-го тура АПЛ
-
4
Мать Ромелу Лукаку была в восторге от встречи с Месси
-
"Нант" переиграл "Лион" в матче 32-го тура Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24