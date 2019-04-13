"Уэска" - "Барселона": видеотрансляция матча между первой и последней командами Примеры

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"Уэска" - "Барселона": видеотрансляция матча между первой и последней командами Примеры

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде проэкзаменирует "Уэску".

Команды находятся на абсолютно разных полюсах: каталонцы - первые в чемпионате, а арагонцы - последние. Тем не менее, в этот раз шансы у аутсайдера есть, поскольку "сине-гранатовые" не смогут рассчитывать сразу на шестерых основных игроков. Будет ли сенсация? Давайте смотреть вместе!

Матч пройдёт в субботу, 13 апреля, на стадионе "Эль Алькорас". Начало - в 17:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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20 Уэска Уэска 31 24
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