"Уэска" и "Барселона" разошлись миром в матче 32-го тура Ла Лиги

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"Уэска" и "Барселона" разошлись миром в матче 32-го тура Ла Лиги

"Уэска" и "Барселона" закончили результативной ничьей в матче 32-го тура Примеры.

"Уэска" - "Барселона" - 0:0

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон, Галан, Гомес, Ривера, Феррейро (Эрнандес, 72), Аньор (Мелеро, 60), Авила, Гальего.

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Ваге, Мурильо, Дембеле (Коутиньо, 67), Видаль, Боатенг, Пуч (Альба, 67), Малком, Аленья (Артур, 81), Тодибо.

"Барселоны" с 74 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Уэска", имея в активе 25 очков осталась на последней строчке.

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