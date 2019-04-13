"Уэска" и "Барселона" разошлись миром в матче 32-го тура Ла Лиги
"Уэска" и "Барселона" закончили результативной ничьей в матче 32-го тура Примеры.
"Уэска" - "Барселона" - 0:0
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон, Галан, Гомес, Ривера, Феррейро (Эрнандес, 72), Аньор (Мелеро, 60), Авила, Гальего.
"Барселона": тер Штеген, Умтити, Ваге, Мурильо, Дембеле (Коутиньо, 67), Видаль, Боатенг, Пуч (Альба, 67), Малком, Аленья (Артур, 81), Тодибо.
"Барселоны" с 74 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Уэска", имея в активе 25 очков осталась на последней строчке.
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СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24