"Уэска" и "Эйбар" завершили матч вничью
В рамках 9-го тура испанской Примеры "Уэска" сыграла вничью с "Эйбаром".
На данный момент "Эйбар" идет на 12-м месте, а "Уэска" - на 18-м.
"Уэска" - "Эйбар" 1:1
Голы: Бургос, 38 - 0:1, Рафа Мир, 67 - 1:1
"Уэска": Фернандес, Инсуа, Сиовас, Галан, Педро Лопес, Москера (Думбия, 90), Микель Рико (Нвакали, 90), Гарсия (Хуан Карлос, 79), Феррейро (Серхио Гомес, 83), Рафа Мир, Сандро Рамирес (Онтиверос, 79).
"Эйбар": Дмитрович, Родригес (Муто, 65), Оливейра, Бургос (Бигас, 74), Посо, Альварес, Инуи, Хиль (Леон, 86), Экспосито, Арбилья, Кике Гарсия (Диоп, 74).
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|Валенсия
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|20
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