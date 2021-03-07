"Уэска" и "Сельта" устроили голевую перестрелку в Ла Лиге

Завершился матч 26 тура испанской Ла Лиги. "Уэска" дома принимала "Сельту". Несмотря на то, что хозяева занимают последнюю строчку в турнирной таблице, команда дала настоящий бой. Уже в первом тайме было забито 4 гола и на перерыв команды ушли при счете 2:2. Во второй половине зрители у телеэкранов увидели еще 3 гола. Итоговый результат встречи - победа "Сельты" 4:3. Гости смогли подняться на 8 строчку чемпионата Испании, набрав 33 очка. У "Уэски" в активе лишь 20 баллов и последнее, 20 место в таблице.

"Уэска" - "Сельта" 3:4 (2:2)

Голы: Санти Мина, 5 - 0:1, Сиовас, 14 - 1:1, Рафа Мир, 16 - 2:1, Нолито, 37 - 2:2, Мальо, 52 - 2:3, Феррейро, 74 - 3:3, Бельтран, 76 - 3:4

"Уэска": Альваро Фернандес, Галан (Окадзаки, 89), Инсуа (Серхио Гомес, 81), Сиовас, Маффео, Микель Рико (Думбия, 81), Сеоане (Хуан Карлос, 89), Феррейро, Пулидо, Рафа Мир, Дани Эскриче (Онтиверос, 77).