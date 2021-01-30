"Уэска" на выезде разобралась с "Вальядолидом"

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"Уэска" на выезде разобралась с "Вальядолидом"

В стартовом матче 21-го тура испанской Примеры "Вальядолид" проиграл "Уэске".

Несмотря на победу "Уэска" так и остается на последнем месте. "Вальядолид" идет 16-м.

"Вальядолид" - "Уэска" 1:3

Голы: Рафа Мир, 37 - 0:1, Рафа Мир, 50 - 0:2, Рафа Мир, 57 - 0:3, Тони Вилья, 90 - 1:3

"Вальядолид": Масип, Перес (Эрвиас, 62), Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес, Мичел (Ури Рей, 76), Алькарас, Орельяна (Кодро, 62), Кике Перес, Плано (Гвардиола, 46), Вейсман (Тони Вилья, 62).

"Уэска": Альваро Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 75), Сиовас, Пулидо, Галан, Сеоане, Микель Рико (Серхио Гомес, 87), Думбия (Феррейро, 75), Сильва, Окадзаки (Дани Эскриче, 54), Рафа Мир (Гарсия, 86).

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