"Уэска" на выезде разобралась с "Вальядолидом"
В стартовом матче 21-го тура испанской Примеры "Вальядолид" проиграл "Уэске".
Несмотря на победу "Уэска" так и остается на последнем месте. "Вальядолид" идет 16-м.
"Вальядолид" - "Уэска" 1:3
Голы: Рафа Мир, 37 - 0:1, Рафа Мир, 50 - 0:2, Рафа Мир, 57 - 0:3, Тони Вилья, 90 - 1:3
"Вальядолид": Масип, Перес (Эрвиас, 62), Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес, Мичел (Ури Рей, 76), Алькарас, Орельяна (Кодро, 62), Кике Перес, Плано (Гвардиола, 46), Вейсман (Тони Вилья, 62).
"Уэска": Альваро Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 75), Сиовас, Пулидо, Галан, Сеоане, Микель Рико (Серхио Гомес, 87), Думбия (Феррейро, 75), Сильва, Окадзаки (Дани Эскриче, 54), Рафа Мир (Гарсия, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14