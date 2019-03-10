"Уэска" на выезде уступила "Хетафе" (видео голов)
В рамках 27-го тура испанской Примеры "Хетафе" одержал победу над "Уэской". По итогам встречи "Хетафе" остался на четвертом месте, а "Уэска" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
"Хетафе" - "Уэска" 2:1
Голы: Гальего, 35 - 0:1, Мата, 50 - 1:1, Мата (пен), 77 - 2:1
"Хетафе": Чичисола, Кабрера, Даконам, Суарес, Фулькье (Оливера, 71), Максимович, Портильо (Дуро, 86), Арамбарри, Антунеш, Анхель (Молина, 46), Мата.
"Уэска": Сантамария, Галан, Эчейта, Диегес, Эррера, Феррейро, Аньор (Алекс Гальяр, 60), Гомес, Авила (Эрнандес, 78), Мусто, Гальего.
Предупреждения: Галан (5), Эчейта (21), Феррейро (70), Мусто (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|26
|22