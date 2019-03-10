"Уэска" на выезде уступила "Хетафе" (видео голов)

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Хетафе" одержал победу над "Уэской". По итогам встречи "Хетафе" остался на четвертом месте, а "Уэска" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

"Хетафе" - "Уэска" 2:1

Голы: Гальего, 35 - 0:1, Мата, 50 - 1:1, Мата (пен), 77 - 2:1

"Хетафе": Чичисола, Кабрера, Даконам, Суарес, Фулькье (Оливера, 71), Максимович, Портильо (Дуро, 86), Арамбарри, Антунеш, Анхель (Молина, 46), Мата.

"Уэска": Сантамария, Галан, Эчейта, Диегес, Эррера, Феррейро, Аньор (Алекс Гальяр, 60), Гомес, Авила (Эрнандес, 78), Мусто, Гальего.

Предупреждения: Галан (5), Эчейта (21), Феррейро (70), Мусто (83).

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