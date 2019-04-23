"Уэска" обыграла "Эйбар" и ушла с последнего места

В 34-м туре чемпионата Испании "Уэска" на своем поле выиграла у "Эйбара" со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли голы Энрика Гальего и Эсекиэля Авилы.

Благодаря победе "Уэска" ушла с последнего места, поднявшись на 19-ю позицию. "Эйбар" остался на 13-м месте.

"Уэска" – "Эйбар" - 2:0 (0:0)

Голы: Гальего, 54 - 1:0, Авила, 57 - 2:0

Не пропустите: Куртуа этим летом может покинуть "Реал". | http://soccernews.ru