"Уэска" переиграла "Атлетик", "Сельта" была сильнее "Хетафе"
Фото: Diario AS
Представляем результаты матчей 36-го тура испанской Ла Лиги.
"Уэска" - "Атлетик" 1:0
Гол: Сандро Рамирес, 61 - 1:0
"Уэска": Альваро Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 81), Сиовас, Вавро, Галан (Дани Эскриче, 73), Феррейро (Москера, 85), Микель Рико (Серхио Гомес, 73), Сеоане, Пулидо, Сандро Рамирес (Думбия, 73), Рафа Мир.
"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага, Нуньес, Мартинес, Де Маркос, Весга (Венседор, 73), Ибаи Гомес (Беренгер, 66), Сансет, Унаи Лопес, Морсильо (Рауль Гарсия, 66), Вильялибре (Уильямс, 73).
"Сельта" - "Хетафе" 1:0
Гол: Нолито, 24 - 1:0
"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Домингес, Айду, Васкес, Бельтран, Мендес (Холсгроув, 69), Денис Суарес, Нолито (Солари, 69), Аспас, Санти Мина (Мальо, 82).
"Хетафе": Сория, Суарес, Чема Родригес, Оливера, Иглесиас (Кубо, 60), Аленья, Кукурелья, Максимович, Джене, Анхель Родригес, Унал (Мата, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14