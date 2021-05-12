"Уэска" переиграла "Атлетик", "Сельта" была сильнее "Хетафе"

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"Уэска" переиграла "Атлетик", "Сельта" была сильнее "Хетафе"Фото: Diario AS

Представляем результаты матчей 36-го тура испанской Ла Лиги.

"Уэска" - "Атлетик" 1:0

Гол: Сандро Рамирес, 61 - 1:0

"Уэска": Альваро Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 81), Сиовас, Вавро, Галан (Дани Эскриче, 73), Феррейро (Москера, 85), Микель Рико (Серхио Гомес, 73), Сеоане, Пулидо, Сандро Рамирес (Думбия, 73), Рафа Мир.

"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага, Нуньес, Мартинес, Де Маркос, Весга (Венседор, 73), Ибаи Гомес (Беренгер, 66), Сансет, Унаи Лопес, Морсильо (Рауль Гарсия, 66), Вильялибре (Уильямс, 73).


"Сельта" - "Хетафе" 1:0

Гол: Нолито, 24 - 1:0

"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Домингес, Айду, Васкес, Бельтран, Мендес (Холсгроув, 69), Денис Суарес, Нолито (Солари, 69), Аспас, Санти Мина (Мальо, 82).

"Хетафе": Сория, Суарес, Чема Родригес, Оливера, Иглесиас (Кубо, 60), Аленья, Кукурелья, Максимович, Джене, Анхель Родригес, Унал (Мата, 60).

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