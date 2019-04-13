"Уэска" с юмором отреагировала на отсутствие Месси в заявке "Барселоны" на очный матч

Теги лионель мессиуэскабарселона

"Уэска" с юмором отреагировала на отсутствие Месси в заявке "Барселоны" на очный матч

"Уэска" опубликовала шуточное заявление касательно неучастия капитана "Барселоны" Лионеля Месси в очном матче между командами в рамках 32-го тура Примеры.

"Мы прочитали, что на "Эль Алькорас" не приедет быстрый аргентинский форвард, дриблёр, который реализует все свои голевые шансы. Но вообще-то Эсекиэль Авила абсолютно готов играть. Мы ничего не понимаем", - говорится в публикации в твиттере арагонского клуба.

Матч "Уэска" – "Барселона" состоится сегодня, 13 апреля, в 17:15 по московскому времени.

Тренерский штаб "сине-гранатовых" не включил Месси в заявку команды, чтобы он отдохнул перед ответным поединком с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов.

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