"Уэска" – "Севилья" - 2:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура испанской Примеры между "Уэской" и "Севильей", который завершился сенсационным поражением "нервионцев".

Не пропустите: "Севилья" проиграла худшей команде Примеры. | http://soccernews.ru