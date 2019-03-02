"Уэска" – "Севилья" - 2:1 (видеообзор матча)

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"Уэска" – "Севилья" - 2:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура испанской Примеры между "Уэской" и "Севильей", который завершился сенсационным поражением "нервионцев".

Не пропустите: "Севилья" проиграла худшей команде Примеры. | http://soccernews.ru

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