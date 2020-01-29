"Уэска" усилилась воспитанником "Барселоны"

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"Уэска" усилилась воспитанником "Барселоны"

"Уэска" объявила о переходе испанского нападающего "Монако" Жорди Мбулы, сообщает официальный Twitter клуба.

Испанцы арендовали футболиста до окончания сезона-2019/2020. В соглашении между клубами нет опции последующего выкупа.

20-летний Мбула является воспитанником "Барселоны". За "Монако" он выступал с 2017 года, провел за клуб 12 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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