"Уэска" - "Валенсия" - 2:6, "Вальядолид" - "Атлетик" - 1:0 (видеообзоры матчей Примеры)

Теги уэскаваленсияреал вальядолидатлетик бильбао

"Уэска" - "Валенсия" - 2:6, "Вальядолид" - "Атлетик" - 1:0 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Уэска" - "Валенсия"

"Вальядолид" - "Атлетик"

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"Валенсия" разгромила "Уэску" и сместила "Севилью" с пятого места Примеры (видео голов)

"Валенсия" разгромила "Уэску" и сместила "Севилью" с пятого места Примеры (видео голов)

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